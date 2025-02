Scìa di sangue. Molte vittime sono anziane

Risale a settembre uno degli ultimi drammatici incidenti che hanno avuto come vittime ciclisti in Adda Martesana: a rimanere ucciso un 75enne di Cassano d’Adda, che finì sotto le ruote di un furgoncino mentre pedalava lungo corso Europa. Gravissimo, sopravvisse all’incidente solo un giorno. Andando a ritroso destò particolare sgomento l’incidente che, a San Giuliano, ebbe come vittima un pensionato 78enne. Al volante del furgone investitore sedeva un 26enne detenuto del carcere di Bollate, al suo primo giorno di permesso per lavoro esterno.

Sono trascorsi esattamente due anni dal giorno, era il 4 febbraio 2023, in cui una Opel Agila condotta da un ventenne del Pavese piombò come una cannonata su due ciclisti sulla provinciale 215 a Pessano con Bornago. Perse la vita sul colpo uno di loro, 67 anni, di San Donato Milanese. Il suo compagno di pedalata, 56 anni, finì in ospedale in gravissime condizioni. Bisogna tornare al 2022 per ricordare la tragica fine di un’insegnante melzese: finì schiacciata dalle ruote di un tir mentre pedalava in zona industriale. A tutela delle due ruote tanti progetti in corso. Nel frattempo però la strage non si ferma. M.A.