Schiacciata contro la sua auto in un parcheggio automatizzato: morta una donna di 93 anni

Milano, 14 marzo 2025 – La tragedia qualche minuto prima delle 21 di venerdì 14 marzo 2025. Il corpo dilaniato. E un'indagine appena iniziata per chiarire le cause del drammatico incidente. Una donna di 93 anni, originaria di Roma, è morta nel parcheggio automatizzato di via Santa Sofia 8 a Milano, a due passi dall'incrocio con corso di Porta Romana.

L'intervento

I vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin sono intervenuti nel posteggio sotterraneo per cercare di liberare l'anziana, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: i sanitari di Areu, arrivati a bordo di ambulanza e auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la novantatreenne, che proprio ieri aveva compito gli anni, sarebbe rimasta schiacciata tra il vano ascensore e il punto dove aveva lasciato in precedenza la sua macchina.

Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe regolarmente parcheggiato la macchina su una sorta di ponte automatizzato. Dopo essere uscita dall'auto, l'anziana sarebbe tornata indietro, come se avesse dimenticato qualcosa. Appena ha messo piede sulla struttura, si sarebbe attivato il montacarichi, schiacciandola contro l'auto. La dinamica sarebbe stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche se la ricostruzione è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria