Straziata nell’autorimessa. Muore nel montacarichi del parcheggio automatico

Due giorni fa, aveva compiuto 93 anni. Ieri sera è morta in un tragico incidente avvenuto in un parcheggio sotterraneo di via Santa Sofia, a due passi dall’incrocio con corso di Porta Romana: la pensionata è rimasta schiacciata tra la sua auto e la struttura del montacarichi che stava per sollevare il veicolo. Un dramma sul quale la Procura ha subito aperto un’inchiesta, affidata alla polizia, per chiarire con esattezza cosa sia accaduto; il pm di turno Barbara Benzi ha anche disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Stando alle prime informazioni, l’anziana, di origini capitoline, ha imboccato alle 20.45 la rampa dell’autosilo che si trova accanto a un albergo a quattro stelle. Dopo aver percorso una cinquantina di metri, ha posteggiato la sua Suzuki Ignis all’interno di una sorta di vano ascensore che solleva il veicolo fino al punto in cui verrà posteggiato in maniera automatizzata.

Quello che è successo dopo è stato ripreso da una telecamera del circuito interno di videosorveglianza: la novantatreenne avrebbe chiuso regolarmente l’auto e sarebbe uscita dall’area del montacarichi, ma poi sarebbe tornata sui suoi passi forse per recuperare qualcosa che aveva lasciato all’interno dell’abitacolo. In quel momento però, l’ipotesi ora al vaglio di magistratura e forze dell’ordine, il sistema che regola i movimenti dell’elevatore si era già attivato: la donna è rimasta intrappolata, senza avere scampo. Appena il personale della rimessa si è accorto di quello che era successo, è scattata la chiamata al 112, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin per liberarla dalla morsa letale non è bastato a salvarle la vita; i sanitari di Areu, arrivati con ambulanza e auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Subito dopo sono stati inviati in via Santa Sofia anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno avviato gli accertamenti investigativi sulla base dei filmati registrati dagli occhi elettronici del parcheggio.Nicola Palma