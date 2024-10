Marco Van Basten compie 60 anni: i successi, gli infortuni, il trio olandese, il rapporto con Sacchi e Capello

Milano, 30 ottobre 2024 - Per la sua eleganza in campo lo chiamavano il Cigno di Utrecht. Marco Van Basten, 60 anni domani, giovedì 31 ottobre 2024m sapeva anche essere letale come un crotalo. Attaccante completo, segnava da tutte le posizioni e in ogni modo. Di potenza, di astuzia, in velocità, in acrobazia, di testa. Tanto cristallina è stata la sua classe, quanto fragile il suo fisico. Il centravanti olandese ha lasciato il calcio il 17 agosto del 1995, a nemmeno 31 anni. Un addio triste, solitario y final dopo aver illuminato San Siro e i rettangoli d'erba di tutta Europa con le maglie del Milan e dell'Olanda. Il palmares è carico di gloria, fra i trionfi di squadra e quelle individuali. La caviglia è in frantumi. Il mondo del pallone, da quel giorno di mezza estate, non sarà più lo stesso.