Sciopero Atm a Milano venerdì 18 ottobre 2024: orari, fasce di garanzia di metro, bus e tram

Milano, 17 ottobre 2024 – Domani, venerdì 18 ottobre a Milano i mezzi pubblici saranno a rischio a causa dello sciopero indetto dal sindacato Al Cobas. Atm ha confermato che l'agitazione potrebbe causare disagi su metro, bus e tram per tutta la giornata. Il sindacato ha infatti deciso di organizzare questa nuova protesta dopo aver rinunciato allo sciopero del 20 settembre. Per i viaggiatori milanesi sarà un’altra giornata difficile, ma saranno garantite alcune fasce orarie in cui i mezzi circoleranno regolarmente. L'agitazione è stata annunciata anche sul portale online Atm dove saranno disponibili gli aggiornamenti. Ecco le informazioni sugli orari e le fasce di garanzia.