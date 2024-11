La prima metro di Milano apriva 60 anni fa: com’era una volta la linea rossa

Quell’anno Sergio Leone stava girando Per un pugno di dollari, la Nutella compariva per la prima volta nei supermercati e Giuseppe Saragat sarebbe stato eletto, poco prima di Capodanno, presidente della Repubblica. Ma il 1° novembre 1964 a Milano cominciava una piccola rivoluzione: una linea ferroviaria sotterranea si apprestava a collegare Sesto Marelli a Lotto, percorrendo 12,5 chilometri e ventuno stazioni. Quel giorno, centinaia di persone presero il treno per la prima volta. Era nata la Metropolitana 1. Oggi, dopo sessant’anni precisi, la “rossa” è lunga più del doppio, ha trentotto stazioni e viene usata quotidianamente da quasi mezzo milione di persone.