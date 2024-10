Arriva la festa di Halloween, il momento giusto per scoprire le mete del mistero in Lombardia dove la storia ha seminato il territorio di tantissime leggende sospeso tra credenza popolare e occulto. Storici castelli nelle cui segrete aleggiano gli spiriti di nobili prigionieri, ville infestate dai fantasmi, città abbandonate che mettono i brividi e altro ancora. Ecco cinque luoghi per una gita reale o virtuale