La Gintoneria di Lacerenza e Stefania Nobile e il lato oscuro di Milano: il caso dall’inizio tra coca, escort “minorenni” e conti all’estero

Milano – La “Gintoneria”, il locale esclusivo che Davide Lacerenza ha messo in piedi insieme a Stefania Nobile, era il tempio della Milano che ostenta, ma che non ama mischiarsi, che si rinchiude tra velluti e bottiglie di champagne da migliaia di euro. “Niente poveri” era il motto del locale, che ogni sera si riempiva di imprenditori, influencer, giovani donne e figure di dubbia fama. Dietro quel lusso sfrenato, le indagini della Procura ipotizzano un meccanismo che per anni avrebbe permesso di fare montagne di soldi sporchi: notti sfrenate punteggiate di cocaina e chetamina, un circuito di escort al servizio dei clienti migliori, un riciclaggio di denaro spostato poi su conti esteri.

All’alba del 3 marzo, Lacerenza e Nobile sono stati arrestati per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lei, che oggi ha sessant’anni, non è nuova alle cronache giudiziarie: figlia della celebre “teleimbonitrice” Wanna Marchi, è stata condannata in passato per truffa e bancarotta fraudolenta. Ma come sono arrivati a costruire questo giro di affari e mantenerlo per anni? Perché lei sospettava che la polizia la stesse per arrestare? Dove sono i soldi? E cosa c’è dietro l’arroganza diventata quasi leggenda di Lacerenza? Rivediamo la vicenda, punto per punto.