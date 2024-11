Milano e il Leoncavallo, mezzo secolo di cultura e battaglie Il Leoncavallo è il padre dei centri sociali, se non d'Italia, certamente a Milano. Nasce nel 18 ottobre 1975. Da quell'anno il suo nome diventerà un punto di riferimento per i movimenti giovanili, i fermenti underground, le radio libere, ma sarà anche al centro di scontri, violenze e di un'irrisolta querelle giudiziaria per occupazione abusiva