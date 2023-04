Scende dalla macchina: falciata Una vittima e cinque feriti sul raccordo tra le tangenziali

di Massimiliano Saggese

Bollettino da guerra sulle strade del Sud Milano. È di una donna morta e 5 feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte fra Pasqua e lunedì dell’Angelo. L’incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di due auto si è verificato sull’A1 in direzione nord, nel tratto tra la tangenziale ovest e lo svincolo per San Giuliano Milanese a mezzanotte. Una striscia d’asfalto a tre corsie troppo spesso teatro di incidenti anche cruenti come quest’ultimo. Un dramma ancor più terribile se la ricostruzione dell’incidente dovesse essere confermata.

La vittima, una donna della quale ancora non sono note le generalità, dopo lo schianto sarebbe uscita dall’abitacolo dell’auto e poi sarebbe stata investita. Questo secondo una prima ricostruzione dell’incidente da parte della polizia stradale. Non è ancora del tutto chiaro se l’auto sulla quale viaggiava la donna sia finita contro il guard rail da sola per poi essere “presa” dalla seconda auto che sopraggiungeva e che avrebbe investito prima la vittima ferendola mortalmente. Nell’incidente, come riportato dalla centrale Areu, sono rimaste coinvolte due auto sulle quali viaggiavano complessivamente sei persone. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Ai soccorritori le condizioni della donna sono da subito apparse gravissime. In arresto cardiaco è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. A quanto appreso non è stato ancora possibile accertare le generalità della vittima, forse perché al momento dell’incidente non erano stati rinvenuti i documenti. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Melegnano e San Paolo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la polstrada. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza il tratto della A1 (direzione Milano) è stato chiuso al traffico fino all’alba. Le auto provenienti da Melegnano sono state dirottate sulla tangenziale ovest.

L’anello autostradale di Milano è uno dei più pericolosi d’Italia. Ogni giorno si registrano numerosi incidenti e purtroppo quelli mortali sono in aumento. In particolare è cosparso di croci il tratto della A4 che collega la Tangenziale Ovest alla Nord. Sui circa 80 chilometri di “anello” autostradale i morti dall’inizio dell’anno sono già cinque.