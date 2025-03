“Scelta D“: lavoro e 160mila euro raccolti

Un progetto per rendere le donne libere e indipendenti, autonome di decidere per se stesse e di autodeterminarsi. Questo è “Scelta D“, l’iniziativa di responsabilità sociale di Scarpe&Scarpe e D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, lanciato a maggio 2024, che ha messo a disposizione 10 posti di lavoro nei negozi della catena per 10 donne che hanno trovato accoglienza e supporto nei centri antiviolenza dell’associazione. Donne che hanno la necessità di ricostruire la propria vita e che, in molti casi, non hanno i mezzi economici per ricominciare. Ad oggi, 3 delle 10 donne sono state inserite nell’organico dei negozi e si sta lavorando per inserire le altre.

Inoltre, nei 132 punti vendita Scarpe&Scarpe è in corso la raccolta di donazioni, interamente devolute a D.i.Re, che ad oggi ha raggiunto la cifra di 160mila euro grazie alla generosità dei clienti. In particolare, i fondi andranno ad implementare il Fondo Autonomia dell’associazione che ha lo scopo di affiancare fino in fondo coloro che hanno deciso di intraprendere il loro percorso di uscita dal maltrattamento, facilitandone l’autonomia economica. I contributi del Fondo Autonomia vengono erogati alle donne per sostenere i costi della nuova vita come, ad esempio, spese di caparra e affitto per un appartamento, costi di agenzia, attivazione e prime

utenze (luce, gas, acqua e spazzatura), acquisto di elettrodomestici o arredi indispensabili.

E il progetto non si ferma qui.

Scarpe&Scarpe presenta ora la Capsule Collection Scelta D: 4 sneakers, 4 slingback, 2 zaini e 3 borse; ad ogni acquisto verranno donati 5 euro a D.i.Re. Le scarpe sportive sono state ideate con la grafica del progetto Scelta D: fiori, corone, cuori, farfalle e megafoni riprodotti nei toni del rosa e viola. Le slingback hanno invece la grafica riprodotta sulla suola interna.

Completano la limited edition lo zaino e una borsa.

Lo scorso 25 novembre Scelta D ha vinto il premio di Fondazione Libellula “Libellula Inspiring Company 2024” per la categoria Azioni di cura, dedicato alle aziende che intendono valorizzare attività volte a prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione di genere dentro e fuori il contesto lavorativo.

Red.Mi.