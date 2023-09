Scegli il tuo gioco. Domani l’open day

Open day dello sport, organizzato da Ama Sport in collaborazione con l’amministrazione comunale. Domani, dalle 15 alle 18, negli spazi esterni del centro culturale Cascina Grande, le associazioni del territorio presenteranno i propri corsi e si esibiranno in dimostrazioni, per vedere coi propri occhi come si svolge la disciplina. Dalla ginnastica artistica, alla danza, passando per il pugilato e le arti marziali, ma anche classici sport di squadra come calcio, pallavolo, rugby, basket e molto altro. "Rozzano è una città che vanta una ricca offerta per lo sport e il benessere - commenta il sindaco e assessore allo Sport Gianni Ferretti - siamo felici di proporre questa nuova edizione".