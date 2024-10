Scavo della galleria ultimato. Pronta ad aprirsi all’Europa la linea T2 Malpensa-Sempione

Procedono i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione a Gallarate. L’altra mattina si è concluso lo scavo della galleria naturale con la caduta dell’ultimo diaframma di terra. La realizzazione di quest’opera lunga 385 metri, cominciata a giugno, ha comportato alcuni mesi di lavorazioni, essendo effettuata completamente con soluzioni in sotterraneo, che hanno richiesto attività dedicate di consolidamento del terreno che consentissero l’avanzamento dello scavo e la costruzione della struttura in cemento armato. Oltre al completamento dello scavo della galleria naturale, a oggi sono state già realizzate le strutture delle gallerie artificiali previste nel progetto,la più lunga 352 metri e delle trincee, una di 675 metri, l’altra di 481 metri.

Ad assistere alla conclusione dello scavo della galleria naturale l’altra mattina erano presenti gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), accompagnati dal presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna e dal presidente di Fnm Andrea Gibelli. "Come da programma, i lavori proseguono a pieno regime per un’opera che avvicina sempre di più la Lombardia all’Europa – ha detto l’assessore regionale Lucente –. La T2 Malpensa-Sempione renderà più agevoli e veloci i collegamenti con Milano e con la Svizzera, migliorando notevolmente i servizi ferroviari e recando quindi un notevole beneficio al trasporto pubblico locale. In tal senso, l’impegno di Regione Lombardia è totale, visto che per l’aeroporto abbiamo già destinato 10 nuovi ‘Caravaggio’, molto più capienti degli attuali Malpensa Express, che entreranno in servizio entro la prima metà del 2025. Uno sforzo notevole che renderà la Lombardia sempre più attrattiva ed interconnessa, anche in vista delle Olimpiadi del 2026".

Il collegamento a doppio binario tra il Terminal 2 e la linea RFI del Sempione avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate sarà di 7 minuti. Il costo complessivo è di 264.550.000, la conclusione dei lavori è prevista per luglio 2025, l’attivazione del servizio per dicembre dello stesso anno.

Paolo Verri