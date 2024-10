Scatta l’operazione “guida sicura”: "Corso condiviso con la squadra"

"Sono veramente contento di aver partecipato al corso di guida sicura. Tutti i temi toccati sono stati di grande interesse, in particolare l’attenzione massima che va prestata alla guida e l’obbligo di non distrarsi mai. Il nostro lavoro si svolge per lo più alla guida di mezzi ed è fondamentale, nel giro di recapito, rispettare le regole del codice della strada e riconoscere in anticipo le situazioni di rischio. Al mio rientro, ho condiviso con tutta la squadra l’iniziativa, che ha fornito molti spunti di riflessione. La sicurezza è sempre al primo posto". Queste le parole di Luigi Guzzo, uno dei capisquadra alla testa degli oltre 70 postini che lavorano nel centro di recapito di Segrate. Guzzo è tra coloro che hanno partecipato a "Guida sicura", iniziativa promossa in accordo con la polizia di stato e rivolta al personale di Poste, per sensibilizzare alla prevenzione degli incidenti e al rispetto del codice stradale. Il progetto è pensato per i lavoratori che utilizzano dei veicoli durante l’orario di servizio, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti. Figure che svolgono la loro attività "on the road", misurandosi ogni giorno con traffico, cartellonistica e potenziali pericoli.

Dal 2023 a oggi gli appuntamenti di Guida Sicura hanno coinvolto 250 dipendenti di Poste in Lombardia. In provincia di Milano i portalettere percorrono, nel complesso, circa 20mila chilometri al giorno. Anche da questi numeri si evince l’importanza che l’azienda ha deciso di attribuire alla sicurezza stradale, un tema che riguarda il personale impiegato nella distribuzione dei pacchi e della corrispondenza con motorini, auto e furgoni.

A.Z.