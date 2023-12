Scatta la solidarietà raccolti 374 pacchi-dono per chi è in difficoltà

Grande successo per l’iniziativa "Scatole di Natale" che ha coinvolto i cittadini e gli studenti degli istituti comprensivi Gobetti e Franceschi. Al terzo anno dalla sua ideazione, il progetto di solidarietà ha raccolto in questa edizione 374 scatole da consegnare a chi si trova in difficoltà. La città e le famiglie degli alunni hanno espresso, "ancora una volta tanta generosità - sottolinea il sindaco Fabio Bottero -, donando tanti doni che aiuteranno a rendere più gioioso il Natale a chi attraversa un momento economicamente difficile". Grazie ai volontari e al gruppo della protezione civile, i regali sono stati raccolti e saranno distribuiti alle associazioni che si occupano di solidarietà e aiuto ai bisognosi del territorio. In ogni scatola sono stati incartati doni utili, come oggetti caldi, accessori di abbigliamento invernale, ma anche per l’igiene personale, come spazzolini, saponi e creme. Inoltre, ogni dono ha un dolcetto, dei biscotti, caramelle e cioccolatini, oltre a un biglietto disegnato e firmato dai bambini. Un modo per "sensibilizzare e insegnare ai piccoli qual è il vero spirito natalizio - ancora Bottero -, facendo capire che queste feste sono anche occasione per vivere la comunità, aiutando chi ha bisogno. Ringrazio tutti i volontari e i cittadini per questo atto di grande generosità".