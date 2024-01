Scarpe vecchie punti di raccolta avranno nuova vita

Dalle vecchie scarpe da ginnastica alle pavimentazioni anti- trauma per le aree gioco dei bambini. Il progetto "Esosport" ha l’obiettivo di dare nuova vita alle scarpe sportive che non si usano più. In collaborazione con l’impresa Sangalli e di Idealservice (che si occupano di gestire il servizio di igiene urbana trezzanese) il Comune ha aderito al progetto e collocato in 7 punti dei contenitori (nella foto) dove portare le vecchie scarpe da ginnastica. Le scatole si trovano all’interno delle scuole di via Tintoretto, Concordia, Manzoni e Giacosa e nella palestra comunale di via Sant’Angelo. Le scarpe sottratte alle discariche vengono lavorate per ricavare una nuova materia, grazie al progetto "Il Giardino di Betty": attraverso il riuso, le trasforma in pavimentazioni antichoc per le aree gioco del territorio.

Fr.Gr.