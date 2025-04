Altra spaccata. Più danni che bottino

Un colpo secco nella notte che in molti dei residenti della zona hanno interpretato come un incidente tra due auto. Ed evidentemente nessuno si è affacciato alla finestra perché in caso contrario avrebbe scoperto che si trattava di altro. Dell’ennesima spaccata messa a segno in pieno centro cittadino, questa volta dai danni del Pick Up Comics, negozio di fumetti di via Rocca Vecchia a pochi passi dall’accesso alla Cavallerizza del Castello. Pieno centro, ma ormai non fa più alcuna differenza. I malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina, sono entrati nel negozio, che è specializzato in fumetti e hanno messo tutto a soqquadro. Ovviamente il primo obiettivo è stata la cassa, dalla quale hanno prelevato il denaro, circa 200 euro, quasi tutti in moneta. Poi però non hanno trovato altro e così si sono impadroniti di un telefono cellulare.

"Il bottino è stato tutto sommato contenuto – spiega il proprietario – il telefonino in particolare è stato subito bloccato e così anche la Sim e di fatto è un pezzo di plastica inutilizzabile. Il danno vero è stato quello che abbiamo subito alla vetrina e all’interno, dove tutto è stato messo sottosopra". Quasi impossibile pensare che nessuno dei residenti della zona, un’area quasi esclusivamente residenziale, si sia accorto di qualcosa. "In effetti qualcuno ha sentito un colpo fortissimo intorno alle 2.30 – prosegue il titolare del negozio derubato – così tanto da credere si trattasse di un incidente. ma nessuno si è affacciato". I malviventi sarebbero rimasti feriti: all’interno del negozio sono state trovate alcune tracce di sangue. "Ormai la situazione è insostenibile – conclude l’esercente – anche in pieno centro cittadino. Mi spiace dirlo, ma dopo i fatti delle ultime settimane quanto accaduto non mi ha sorpreso". U.Z.