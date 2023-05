Scappa nei bagni del fast food per buttare la droga

Lite per motivi di droga, sempre davanti alla stazione Centrale. E’ finita con i carabinieri che hanno segnalato, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, un 30enne senegalese senza fissa dimora e precedenti denunce sempre per droga. I militari sono intervenuti in piazza Duca d’Aosta per sedare una lite tra il 30enne ed un 34enne marocchino, anch’egli senza fissa dimora. All’arrivo dei carabinieri, però, il senegalese è subito fuggito all’interno dei bagni di un fast food della piazza, per tentare di disfarsi di 3,3 gr. di hashish e due involucri da 0,5 gr. ciascuno di cocaina. Il 34enne marocchino, con una ferita alla testa, è stato accompagnato in ospedale.