Scalo Milano si allarga. Nuova ala in vista: lavori per 40 milioni: "L’apertura a ottobre"

Cresce il cantiere della nuova ala di Scalo Milano: una struttura che va a completare un gioiello commerciale a impatto zero sull’ambiente. Sorto sulle cenere di un’area industriale dismessa, terminati i lavori di ampliamento sarà energeticamente autosufficiente. E sarà dotato di un sistema di recupero acque per consentire l’irrigazione delle zone verdi senza sprechi. Il piano di ampliamento annunciato a marzo 2023, per un investimento complessivo pari a 40 milioni di euro, ha preso forma e l’apertura al pubblico prevista a metà ottobre 2024.

L’Outlet di Milano continua ad evolvere, confermando l’impegno verso il territorio e verso la creazione, per clienti e consumatori, di un’esperienza che va ben oltre quella del semplice shopping. Il progetto della nuova area ne è la dimostrazione: uno spazio di 9mila metri quadrati che si aggiungono ai 35mila attuali. "A circa un anno di distanza dall’annuncio del piano di ampliamento, siamo orgogliosi di poter affermare che entro metà ottobre la nuova area di Scalo Milano Outlet & More sarà pronta ad accogliere i visitatori. È un progetto ambizioso, che rivoluziona ancora il nostro format: siamo il primo e unico outlet in Italia sviluppato su quattro piani. Un altro traguardo importante, dopo i dati positivi di questi primi quattro mesi del 2024", ha spiegato Davide Lardera, amministratore delegato. "Siamo in grado di garantire ai nostri clienti la possibilità di soddisfare qualunque tipo di esigenza, offrendo loro un brand mix completo, e al tempo stesso di creare valore per il territorio circostante e per coloro che lo vivono.

Scalo Milano è un luogo dove innovazione, esperienze e servizi interconnessi trovano spazio: una vera e propria città smart city, a pochi passi da Milano". Il progetto reinterpreta le geometrie dell’area preesistente che richiamano le origini industriali del sito in cui sorge Scalo Milano e che in passato ha ospitato lo storico stabilimento Saiwa. I viali del villaggio mettono in comunicazione l’area preesistente con l’ampliamento, conferendo una totale continuità non solo visiva ma anche strutturale. I livelli superiori includono una parte destinata alle unità di vendita e una di dehor, mentre il loro perimetro è delimitato da delle terrazze panoramiche.