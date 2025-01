Scalo Milano, saldi record: +27,5% di fatturato

Scalo Milano, il grande outlet di Locate Triulzi aperto dal 2016, ha aperto l’anno con numeri record: nei primi nove giorni di saldi invernali i visitatori sono infatti aumentati del 23,5% rispetto all’anno precedente, con una conseguente ottima performance anche dal punto di vista delle vendite, con una crescita del fatturato pari al 27,5%.

Dati che confermano la crescita complessiva dei visitatori nel 2024, che ha fatto segnare un +7% rispetto al 2023. Anche le vendite Tax Free hanno segnano un balzo in avanti nel 2024, crescendo del 51% rispetto all’anno precedente. Turchia, Svizzera, Medio Oriente, Stati Uniti e Brasile sono le principali aree geografiche Extra UE da cui provengono i turisti. Per quanto riguarda gli stati membri dell’Ue, prosegue l’incremento a doppia cifra dei visitatori provenienti da Francia e Germania. "Il nostro outlet - commenta Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano - sta diventando un polo sempre più attrattivo per Milano e non solo".