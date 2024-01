Scalo Milano Outlet vola. Quasi 4 milioni di visitatori. Boom di clienti extra Ue

Vola Scalo Milano che ha concluso il 2023 con 3,8 milioni di visitatori (+12% rispetto al 2022) e con una percentuale di crescita del fatturato aggregato del +15%. E anche il 2024 è partito bene grazie ai saldi invernali che hanno fatto registrare un incremento della spesa media tra i consumatori del +12.5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La crisi di alcuni settori dovuta al lockdown sembra ormai più che dimenticata.

L’andamento positivo segna l’inizio di un nuovo importante capitolo per l’outlet alle porte di Milano che nel 2024 vedrà la realizzazione di nuove unità di vendita, il 50% già allocate ancor prima dell’apertura. Alla fine Scalo Milano ospiterà 32 nuove attività che daranno circa 300 nuovi posti di lavoro. L’outlet segna, inoltre, un notevole aumento dei turisti, soprattutto extra UE. Le vendite Tax Free registrano dall’inizio dell’anno un +80% rispetto al 2022, con importanti presenze provenienti da Svizzera, Turchia, Medio Oriente e Stati Uniti. Per quanto riguarda i Paesi europei continua la progressione a doppia cifra del numero di turisti tedeschi e francesi. In questo contesto positivo, nel mese di gennaio, Scalo Milano Outlet & More ha lanciato la nuova campagna Say yellow to winter sales finalizzata al consolidamento del brand e della relativa strategia di posizionamento intrapresa due anni fa. Una campagna matura, luxury e dal taglio editoriale moda.

"Il 2023 è stato un anno sfidante per tutti dal punto di vista dei consumi, è stato un anno caratterizzato da un fenomeno inflattivo importante - spiega Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More -. In questo quadro socio-economico i nostri clienti hanno continuato a darci fiducia dimostrando di apprezzare l’offerta e i servizi. Il fattore convenienza, grazie al nostro format outlet, ha sicuramente influito positivamente. Gli indicatori economici positivi che accompagnano l’inizio dei saldi invernali 2024 ci fanno partire nel migliore dei modi in questo nuovo anno.

"Un anno positivo che a dicembre si è chiuso con l’arrivo della Pallacanestro Olimpia Milano che ha scelto di aprire il suo primo flagship store all’interno del Villaggio".