Scalatori in vetrina. Quaglia cala il tris

Scalatori in azione nella 46sima edizione della Treviglio-Bracca classica per la categoria juniores organizzata dalla Ciclistica Trevigliese e svoltasi sulle strade della Bergamasca. A brindare al successo è stato il giovane Tommaso Quaglia, un classe 2006 originario di Verzuolo in provincia di Cuneo. Ebbene Quaglia, che difende i colori dell’orobico Team F.lli Giorgi diretto da Leone Malaga, ha fatto la differenza in salita terreno sul quale si trova spesso e volentieri a suo agio. Salendo verso i 720 metri di cima Bracca in Val Serina, Quaglia ha staccato i suoi avversari e al traguardo si è presentato con 41’’ su Mario Campana secondo classificato e 1’01’’ nei confronti di Matteo Baldini che grazie alla terza posizione ha completato il podio di giornata. La vittoria di Quaglia non è affatto casuale. Per il cuneese si tratta infatti della terza affermazione in stagione. Prima d’ora si era imposto a Pettenasco nel Novarese e nella corsa in linea da Piasco a Montezemolo. Da sottolineare inoltre che ventiquattro ore prima del suddetto trionfo, il promettente atleta piemontese aveva sfiorato il bersaglio nella Ciriè-Pian della Mussa giungendo secondo alle spalle del compagno di squadra Thomas Bernardi.

Ordine d’arrivo. 1. Tommaso Quaglia (Team F.lli Giorgi) km 119 in 2h 55’30’’ media/h 40.684; 2. Mario Campana (Scuola Ciclismo Cene) 51’’; 3. Matteo Baldini (Travel&Service Cycling Team) 1’01’’; 4. Gabriele Durelli (Ciclistica Trevigliese) 1’10’’; 5. Nicolò Luciani (Pool Cantù GB Junior) 1’18’’; 6. Paolo Nica (Team Ecotek) 1’32’’; 7. Santiago Cruz Martinez (Col-Massì Supermercati) 1’40’’; 8. Geremia Badone (UCAB Biella 1925) 1’48’’; 9. Diego Nembrini (Scuola Ciclismo Cene) 1’50’’; 10. Filip Novak (Cze-Ciclistica Trevigliese) 1’51’’. Dan.Vig.