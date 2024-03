Milano, al Teatro alla Scala il maxi striscione contro la guerra a Gaza: standing ovation dal pubblico

Milano – Come annunciato, questa sera al Teatro alla Scala prima dell’ultima rappresentazione dell'opera-balletto Madina di Fabio Vacchi con coreografia di Mauro Bigonzetti è stato esposto uno striscione "Cessate il fuoco".

Sotto lo striscione sono usciti al proscenio rappresentanti dell’orchestra, del corpo di ballo e dei tecnici di palcoscenico insieme al compositore Fabio Vacchi, al direttore Michele Gamba, ai protagonisti Roberto Bolle e Antonella Albano e al Sovrintendente Dominique Meyer. Il pubblico ha risposto con una standing ovation.

L’opera, peraltro, parla di un argomento non troppo lontano poi dalla realtà di questi giorni: dell’occupazione russa della Cecenia e di terrorismo. La trama di Madina parla proprio di una ragazza, cresciuta in un teatro di guerra, che sceglierà all'ultimo istante di non mettere in atto un attentato suicida in una capitale occidentale, seppur spinta dalla famiglia, ma che dovrà comunque affrontare un processo.

Una richiesta, un grido, quello degli artisti scaligeri, affinché si fermino le armi nella Striscia di Gaza, dove la risposta militare di Israele all’attacco del 7 ottobre 2023 ha già causato 30mila morti e la distruzione di una larga parte degli edifici pubblici e privati palestinesi.