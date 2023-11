Sbloccato il progetto della strada. I soldi ci sono, gara d’appalto al via

Importante passo avanti per la realizzazione del tratto mancante della strada complanare della A52, in direzione est-ovest, tra Novate Milanese e Bollate. Martedì è stata inviata ai Comuni la comunicazione da parte di Autostrade per l’Italia che il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha accertato "la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio". E che "la proposta progettuale avanzata non è da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale". In altre parole, il ministero ha sbloccato l’iter del progetto fermo da mesi. Prossimi passi l’assegnazione della gara d’appalto e l’avvio dei cantieri. "Questa notizia è il frutto di una collaborazione serrata tra le amministrazioni comunali di Bollate, Novate Milanese, Regione Lombardia e Ministero - dichiara il sindaco Francesco Vassallo -. La realizzazione di quest’opera porterà un indubbio beneficio ai nostri territori, contribuendo alla riduzione del traffico di attraversamento dei rispettivi centri abitati". La nuova infrastruttura permetterà di completare la viabilità locale parallela al tracciato autostradale della A52 sorta dalle ceneri dell’ex SP46 RhoMonza, migliorando la situazione viabilistica sulla direttrice est -ovest in direzione di Bollate e nelle aree urbane. "La realizzazione del tratto mancante della complanare è di fondamentale importanza per ridurre in modo significativo il traffico di attraversamento che soffoca il nostro Comune - dichiara il sindaco di Novate Milanese, Daniela Maldini -. Questa infrastruttura può porre fine a una situazione di elevata criticità sul fronte della sostenibilità ambientale, stabilendo anche un’importante ricucitura tra i territori di Novate e Bollate che storicamente hanno avuto sempre un’organicità viabilistica fondamentale per la vita delle comunità che lì vivono".

Avanti tutta con il progetto che, tra l’altro, è stato integrato anche di una pista ciclabile con un sottopasso dedicato per l’attraversamento di via Di Vittorio. Quest’opera sarà realizzata in diverse fasi al fine di evitare chiusure viabilistiche che appesantirebbero la sostenibilità del traffico. Si chiude così, almeno sulla carta, una vicenda di cui si parla dal 2014. La realizzazione del sistema di complanari della ex Rho- Monza, in particolare il tratto compreso tra via Di Vittorio (nel Comune di Novate Milanese) e via 4 Novembre (nel Comune di Bollate), diventerà realtà.