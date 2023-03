Sbarco di Microsoft sull’ex Postalmarket "Presto i dettagli"

Anche a Peschiera Borromeo è in arrivo un data center. Lo realizzerà Microsoft sui terreni dell’ex Postalmarket, a San Bovio. Non appena saranno noti i dettagli del progetto, il Comune intende condividerli con i residenti del quartiere attraverso un’assemblea pubblica pensata per favorire la condivisione e la partecipazione.

"Si tratta di un intervento importante anche perché andrà a riqualificare un grande sito dismesso che negli ultimi vent’anni ha rappresentato un buco nero, una ferita aperta per il nostro territorio", osserva il sindaco Augusto Moretti.

Ad eccezione di un piccolo comparto oggi occupato da un’attività commerciale, Microsoft ha acquisito la quasi totalità degli 82mila metri quadrati dell’ex Postalmarket, l’area un tempo sede della nota azienda di vendite per corrispondenza. È qui che sorgerà la nuova struttura per la gestione dei dati informatici.

A.Z.