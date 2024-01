Sbanda e si schianta sull’A7: muore 59enne

Un 59enne è morto in un incidente stradale avvenuto la sera di martedì lungo l’autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata nord direzione barriera di Assago. L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 21.45 sul tratto di autostrada che attraversa il territorio di Casarile poco prima dello svincolo per Binasco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi allertati da alcuni automobilisti in transito. Ai soccorritori del 118 di Pavia, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, non è rimasto altro che constatare il decesso del conducente che viaggiava da solo. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori della Milano Serravalle. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre la vittima dall’abitacolo. Sono in corso accertamenti per capire se il conducente sia stato colto da malore, o se la causa dell’incidente sia dovuta a un momento di distrazione o a un ostacolo improvviso che ha fatto sbandare l’auto che si è poi schiantata contro il guard rail. Non è escluso che la vittima si stesse accingendo a spostarsi verso la corsia lenta per imboccare lo svincolo per Binasco che dista alcune centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Agli agenti della stradale il compito di ricostruire l’accaduto. Mas.Sag.