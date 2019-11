Milano, 30 novembre 2019 - Domani, domenica 1 dicembre, il popolo delle Sardine è pronto a fare tappa a Milano. Appuntamento dalle 17 in piazza Mercanti, a pochi passi da piazza Duomo. Stando a quanto riferito dal Comune di Milano è prevista la partecipazione di circa 5mila persone. Quasi 10 mila le adesioni virtuali, sulla pagina Facebook dedicata. "Nessuna bandiera, in Piazza Mercanti ci sarà spazio per tutti - scrivono gli oganizzatori -. Per Milano e per tutti coloro che vorranno stringersi in un grande abbraccio. Riprendiamoci il diritto di guardare l'altro con un sorriso e non con la paura. Lasciate a casa ogni rancore e ogni insulto o violenza. Rimarrà solo il rumore delle onde".

"Milano - hanno sottolineato i promotori negli scorsi giorni - è la città dei diritti, dell'accoglienza, dell'innovazione, della moda che aspira ad essere una metropoli internazionale al pari di Londra o New York, dove c'è posto per tutti e tutti vengono stretti dall'abbraccio di un luogo che si è sempre distinto dal resto di Italia per essere all'avanguardia e per la sua apertura mentale. Chi è milanese, qualsiasi origine abbia, è cittadino del Mondo. La nostra comunità è preoccupata dal clima divisivo, di odio, di aggressività e diffusa ignoranza emotiva che sta dilagando in tutto il Paese. La nostra comunità aspira a vivere in un Paese dove democrazia e diritti siano garantiti a tutti, dove solidarietà ed accoglienza siano le parole guida, dove conoscenza e reciprocità siano lo sguardo sul futuro. Per questa ragione un gruppo di esponenti della società civile milanese ha deciso di organizzare il Primo dicembre in Piazza Mercanti alle ore 17 una grande festa, un abbraccio collettivo dove chiunque sarà benvenuto".