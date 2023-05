Sarà sottoposta anche ai ragazzi la variante del Pgt di Liscate

Variante al piano di governo del territorio, procedura al via. Partirà a breve il percorso partecipativo destinato a portare, in un anno circa, al varo del nuovo documento urbanistico. E fra gli interlocutori ci saranno anche... gli studenti. Un incontro nelle scuole sarà promosso o a fine anno scolastico o all’inizio del nuovo: "Desideriamo – spiega il sindaco Lorenzo Fucci – raccogliere anche spunti e suggestioni dai bambini, dai ragazzi. Che magari non hanno ancora acquisito concetti di urbanistica, ma hanno dei desideri in merito al loro paese in futuro". La variante liscatese dovrà dare risposte su tematiche viabilistiche, identificare le possibilità di sviluppo produttivo, ma anche tracciare percorsi su questioni da anni aperte: come quella che riguarda il futuro della Corte Berneri, vecchio stabile rurale inutilizzato nel cuore del centro storico. M.A.