Sanzioni per 9mila euro. Giovane portato in cella

Un controllo straordinario congiunto che ha portato a un arresto, all’identificazione di 55 persone e a quasi 9mila euro di sanzioni. I carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno effettuato un pattugliamento notturno con l’ispezione di 12 esercizi commerciali: in 8 casi sono state elevate multe per un importo complessivo di 8.846 euro. Sono state riscontrate diverse irregolarità: dal consumo di bevande alcoliche, in violazione del regolamento di polizia urbana, all’apertura dell’attività commerciale al di là degli orari stabiliti con ordinanza sindacale. E poi accertamenti per scarichi abusivi, ispezioni in bar, minimarket, macellerie islamiche. Effettuato un daspo ed eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Milano a carico di un 31enne italiano, per due anni e sei mesi di reclusione per reati contro la persona e violazione al codice della strada.