Santoro in partenza "Ringrazio il capitano"

Il capitano Giuseppe Santoro lascia la Compagnia dei carabinieri di Rho con destinazione la Compagnia di Alba, in Piemonte. Arrivato il 31 agosto 2021, dopo due anni di impegno e servizio, rivestendo anche per sei mesi il ruolo di facente funzione di comandante, è stato salutato dai colleghi e dal sindaco Andrea Orlandi. "Ringrazio il capitano Giuseppe Santoro per il lavoro svolto a favore della comunità con passione e competenza. Gli auguro buon lavoro per il suo nuovo impegno che svolgerà sicuramente con grande professionalità e dedizione", afferma il primo cittadino. Per il capitano sono stati due anni intensi di lavoro e di risultati importati. L'ultimo in ordine di tempo, lo scorso febbraio, la cattura di Massimiliano Sestito, il killer della 'ndrangheta catanzarese, condannato per omicidio, evaso la sera del 30 gennaio dall'abitazione dove stava scontando i domiciliari a Pero. L'uomo è stato catturato dopo pochi giorni dai carabinieri rhodensi in provincia di Napoli.