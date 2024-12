Sant'Ambrogio a Milano: la tradizione partenopea dei dolci natalizi conquista la città

Come ogni anno il giorno di Sant’Ambrogio riaccende la passione per i dolci, anche quelli della tradizione natalizia partenopea: le tavole saranno invase oltre che dai classici panettoni e pandori, da roccocò, susamielli, mostaccioli, struffoli e dai casatielli (o tortani) le classiche torte salate nate sotto il Vesuvio.

In giro per la metropoli lombarda sono ormai molti i forni e le pasticcerie che si sono specializzate in queste prelibatezze natalizie che non temono crisi. A Pieve, in via dei Pini, c’è una pasticceria portabandiera di queste specialità, “Le delizie di Napoli“, dove gli eredi di Rosario Balsamo – pasticciere napoletano che mosse i primi passi da Benincasa a Napoli – in questi giorni sono alle prese la preparazione di queste prelibatezze.

Francesco, Antonio, Maurizio e Lucia Fiore sono diventati un’icona della tradizione partenopea. Ovviamente non mancano le torte rustiche come il casatiello fatto come da tradizione con le murzelle che non sono altro che un misto di salumi e formaggi fatti a piccoli pezzi con gli avanzi di banco della salumeria.

Regina dei dolci è la classica pastiera, il simbolo dell’arte pasticcera partenopea: tipica di Pasqua, ormai spopola anche a Natale. Ma ottimi dolci natalizi e altri prodotti Made in Napoli si possono trovare anche nel chiosco di Fizzonasco “I ca’ t’aspett“ in via Salvo D’Acquisto. Qui oltre ai dolci è possibile trovare tutto quello che serve per un pranzo natalizio, comprese le papaccelle napoletane, un particolare tipo di peperone corto e polputo, di sapore dolce che può essere usato fresco fritto in padella o soprattutto come ingrediente fondamentale dell’insalata di rinforzo.

E sempre a Pieve in via dei Pini è possibile trovare le migliori pizze napoletane della zona da “Bistrònapoletano“.