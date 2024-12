Santa Lucia è arrivata in ospedale

Cesti colorati ed elfi in divisa, e anche le Feste 2024 iniziano sotto il segno della solidarietà e della vicinanza. Come da tradizione, gli attivisti dell’associazione Amici dei vigili del fuoco di Melegnano, accompagnati dall’assessore alle politiche sociali di Melegnano Serena Mazza, hanno scelto il reparto di pediatria del Predabissi per celebrare coi piccoli pazienti la giornata di Santa Lucia.

Ai bimbi che in questo periodo sono costretti a passare le giornate in ospedale sono stati consegnati piccoli doni e dolcetti. Un gesto che ha contribuito a diffondere nel nosocomio l’atmosfera natalizia, strappando un sorriso ai giovani ricoverati e dimostrando loro vicinanza emotiva. Ad accogliere i graditi ospiti in reparto sono stati il primario Paola Bruni e la direttrice generale dell’Asst Melegnano Martesana, Roberta Labanca.

L’iniziativa a cura degli Amici dei vigili del Fuoco è la riprova della rete di solidarietà che circonda gli ospedali dell’Asst Melegnano Martesana. Una catena di sostegno e comunanza che, tanto più in questo periodo, fa sentire tutto il suo calore, specie ai bambini costretti a ricorrere a cure, interventi chirurgici e degenze.

A.Z.