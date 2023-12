Santa Claus accende le luci. S’illumina la Casa delle feste

Sono oltre 560mila le luci colorate a illuminare la Casa di Babbo Natale. Una tradizione ormai consolidata e attesa tutto l’anno, che Massimiliano Goglio e sua moglie Annalisa Cagnani mettono in scena dal 1982 nel giardino della loro villetta in via dei Platani 31. Un vero e proprio lavoro, che inizia a luglio e si conclude a marzo, per allestire la scenografia luminosa, con la slitta di Santa Claus e decine di elementi a contorno tra alberi, stelle, pacchi dono, elfi e pupazzi di neve. Ieri pomeriggio, giorno dell’Immacolata, le luci si sono accese per la prima volta svelando le novità del 2023. "Ho voluto trasmettere un messaggio di pace - ha spiegato Goglio - in tempi così drammatici, fra guerre e femminicidi. Ho aggiunto altre 30mila luci, tutte al led, battendo ogni record. È un grande impegno quello che ci assumiamo ogni anno ma vedere la meraviglia negli occhi dei visitatori ripaga da ogni fatica. Soprattutto i bambini sono i fan più accaniti, già a settembre all’uscita dalla scuola passano per vedere gli allestimenti in corso e fanno tante domande, cercando di carpire qualche segreto. Per noi è una grande gioia intrattenerci con loro". Sempre per i più piccini è stata allestita la cassetta della posta dove inserire le letterine a Babbo Natale. "Ne sono già arrivate - ha svelato Goglio - e prevediamo ne arriveranno molte altre. Accanto alle richieste di giochi, infatti, in alcune lettere i bimbi chiedono un lavoro per i loro genitori o la serenità in famiglia.

Spero tanto che lassù qualcuno li ascolterà".

Oggi pomeriggio alle 17, da piazza della Vittoria partirà la pittoresca marcia dei Babbo Natale che, guidata dagli alpini, sfilerà per le vie cittadine fino ad arrivare alla casa di via dei Platani, dove i partecipanti verranno accolti con panettone e vin brulé. A concludere la magia della giornata la banda di San Giuseppe suonerà delle musiche natalizie. Come ormai da tradizione, sono attesi visitatori provenienti non solo dal territorio ma addirittura da diverse regioni d’Italia, che si accalcheranno davanti ai cancelli della villetta per godere di uno spettacolo che ogni anno sa rinnovarsi e stupire. La Casa di Babbo Natale verrà illuminata tutti i giorni dalle 17 alle 21 fino a domenica 7 gennaio.