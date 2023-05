"Sanità e sociale fra le mie priorità"

1) Da sempre sono impegnato in attività sociali e nel volontariato, nell’ultimo anno in diverse occasioni sono stati tanti i concittadini che mi hanno chiesto di impegnarmi ancora di più per migliorare la qualità della vita nel nostro Comune e di dare soluzione ai tanti problemi mai risolti nelle singole frazioni. Nel tempo si è formata una squadra di persone preparate e motivate e abbiamo predisposto un programma sulla base delle indicazioni e richieste ricevute durante vari incontri, da qui la scelta del nome Insieme: crediamo che solo attraverso la partecipazione di tutti possiamo fare del nostro territorio un luogo migliore in cui vivere. Anche attraverso il simbolo vogliamo trasmettere la necessità di collaborare non solo al nostro interno, ma anche con i Comuni limitrofi, azione trascurata da tempo. 2) Per realizzare il sogno di migliorare le condizioni e la qualità della vita nel nostro Comune abbiamo preparato un programma a due livelli: il primo su temi dedicati a tutti e il secondo per la soluzione dei problemi presenti da tempo nelle singole frazioni. Come primo passo istituiremo il Sindaco di Frazione: non un semplice referente ma una figura con delega per interfacciarsi con cittadini e istituzioni. Forte impegno nell’area salute e sanità: migliorare e aprire nuovi studi medici, offrire un servizio centralizzato di segreteria per ricette e prenotazioni. Abbiamo l’obiettivo di aprire un centro diurno per anziani non autosufficienti e costituire una Croce "ambulanza", solo per citarne alcune. 3) La principale caratteristica sta nella scelta che, come gruppo, abbiamo fatto: ognuno ha abbandonato il proprio credo partitico per dare vita ad una lista civica vera. A differenza dei miei competitori - il sindaco uscente appoggiato dal Pd e l’altro sfidante sostenuto dalla coalizione di centrodestra - noi non abbiamo voluto sponsorizzazioni da nessuno. Crediamo che amministrare un Comune come il nostro non debba essere fatto in base a scelte ideologiche, ma ci vogliono fatti. Dobbiamo pensare solo ai bisogni dei nostri concittadini.