Sanità di prossimità a Trezzo. Apre il Punto unico di accesso

Aperto a Trezzo il Punto unico di accesso (Pua), la "porta dell’Asst Melegnano-Martesana", per aiutare i pazienti ad avviare il percorso adatto ai propri problemi di salute. Sarà aperto martedì e giovedì in via Roma 5 . In attesa della casa della Comunità, l’azienda, su richiesta del Comune, mette a disposizione questo primo servizio. Fra le sue mura si potrà fare "una valutazione dei bisogni; si supportano i cittadini che vivono situazioni di fragilità nell’accesso ai servizi sociosanitari; si raccolgono richieste per l’Assistenza domiciliare Integrata e di protesi". Trezzo appartiene a quella tranche di investimenti con fondi del Pnrr di 70 milioni che l’azienda ha avviato nel 2024 e che stanno arrivando a termine. "L’impegno è proseguire nella costruzione di una sanità sul territorio che risponda sempre più alle necessità reali di un’area in continua evoluzione tra oggettive criticità e la determinazione a continuare con l’inversione di tendenza sul fronte delle assunzioni e dei servizi", sottolinea la direzione. "Al Pua – aggiunge il Comune – si ricevono informazioni dettagliate, consulenze personalizzate e avvio di percorsi di cura e assistenza mirati, rispondendo alle specifiche necessità di salute e benessere di ciascuno". Per informazioni: 340/2189805; puatrezzo@asst-melegnano-martesana.it.

Bar.Cal.