San Siro, Tancredi cita il Piano B "L’area alternativa è viale Puglie"

di Massimiliano Mingoia

Ora lo ammette pubblicamente anche l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi: "Alternative a San Siro per il nuovo stadio? Non risultano altre aree oltre a quella di viale Puglie, perché nel Comune di Milano non ci sono altre aree che abbiano le dimensioni idonee". Parole che l’assessore ha pronunciato ieri pomeriggio in Consiglio comunale replicando una Domanda a risposta immediata presentata dal consigliere di FdI Enrico Marcora. Parole che confermano l’indiscrezione pubblicata dal “Giorno’’ lo scorso 14 giugno: durante la riunione dei capigruppo di due giorni prima era stato il sindaco Giuseppe Sala a citare l’area di viale Puglie di proprietà della Sanitaria Ceschina come eventuale Piano B, oltre San Siro, per la realizzazione di un nuovo stadio di Milan o Inter o di entrambi i club milanesi.

Tancredi, ieri in aula, ha inquadrato con precisione la questione: "La previsione dello stadio in una Grande Funzione Urbana inserita nel Piano di governo del territorio è nell’area di San Siro. È una previsione già approvata dal Consiglio comunale. Altre aree possibili? A livello di studio di carattere ricognitivo dobbiamo partire dalla dimensione dell’area. Nell’unico procedimento in corso per la realizzazione di un nuovo stadio, quello di Milan e Inter a San Siro, l’area per l’impianto occupa una superficie di circa 120 mila metri quadrati. La Grande Funzione Urbana di San Siro, però, ammonta a 281 mila mq. I 120 mila mq, in ogni caso, sono essenziali per realizzare un nuovo stadio moderno e devono avere una conformazione adatta per un impianto calcistico". L’assessore, a questo punto, illustra la conclusione a cui è giunta l’amministrazione comunale: "Mettendo insieme le dimensioni e la morfologia dell’area, considerando le aree pubbliche e private all’interno del Comune che non abbiamo già altre destinazioni e previsioni specifiche ed escludendo tutte le aree a verde e agricole, abbiamo provato a fare una ricognizione: l’area di viale Puglie effettivamente ha una dimensione che potrebbe ospitare questo impianto di 120 mila mq. Non è un’analisi, però, che vada oltre una ricognizione informale. Occorre capire l’accessibilità nell’area con mezzi privati e pubblici. Occorrerebbe fare uno studio vero e proprio. Ma in questo momento non ci interessa farla, perché il Comune nel Pgt ha previsto che l’area destinata allo stadio è quella di San Siro. Non risultano altre aree per realizzare uno stadio, oltre a quella di viale Puglie, perché nel Comune di Milano non ci sono altre aree che abbiano le dimensioni idonee.

Marcora si dichiara "insoddisfatto dalla risposta dell’assessore Tancredi". Per due motivi. Il primo: "L’area di viale Puglie è di un privato". La seconda: "Non credo che a Milano, oltre a San Siro e viale Puglie, non ci siano altre aree di 120 mila mq che potrebbero ospitare un nuovo impianto sportivo. Penso, ad esempio, all’ex Caserma Santa Barbara di via Perrucchetti".