"San Siro, Sala: "Ci aspettiamo una risposta della Sovrintendenza entro 2 mesi"".

"Il vincolo sullo stadio di San Siro? Siamo in fervida attesa, ci aspettiamo una risposta della Sovrintendenza entro due mesi, non di più, se no diventa un problema". Parole del sindaco Giuseppe Sala, che non è ancora riuscito a sciogliere la matassa del futuro della Scala del calcio.

Partita complicata. Non bastava l’ormai acclarata spaccatura tra Milan e Inter, che difficilmente andranno avanti insieme con il progetto presentato nel 2019 che prevedeva la realizzazione di un nuovo stadio rossonerazzurro di fianco al Meazza, per cui era obbligatoria la demolizione dell’attuale impianto per lasciare spazio a un distretto commerciale. No, adesso il nodo da sciogliere riguarda la posizione della sovrintendente Emanuela Carpani sul vincolo relativo al secondo anello di San Siro, un vincolo che dovrebbe scattare nel 2025, quando quella parte dello stadio compirà 70 anni. Carpani ha già incontrato Sala e i vertici di Milan e Inter. Nessuna dichiarazione della sovrintendente, ma l’impressione raccolta tra fonti interne a Comune e club è che le probabilità che il vincolo scatti siano alte. Se così fosse, il progetto del nuovo stadio di fianco al Meazza sarebbe archiviato. Ad ammetterlo è lo stesso sindaco: "Il vincolo su San Siro è un grandissimo problema. Se scattasse, sarebbe difficile realizzare il nuovo impianto nell’area di San Siro, perché ci sarebbero due stadi troppo vicini". Non solo. Sala ha letto le indiscrezioni sulla strategia del Milan di realizzare il nuovo impianto fuori Milano e le sue preoccupazioni sono aumentate. I rossoneri puntano su San Donato Milanese, Sesto San Giovanni o Rozzano.

L’ultima nota riguarda il maxischermo che sabato sarà a San Siro per la finale di Champions tra Inter e Manchester City: "Bene, questa soluzione limita di molto il problema per l’ordine pubblico – osserva il sindaco –. Poi bisogna vedere come andrà la partita. Io andrò a Istanbul, ho un invito dell’Uefa".

M.Min.