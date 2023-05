San Siro, il Pd stoppa la mozione pro Maura

Niente da fare. L’ala ambientalista della maggioranza di centrosinistra in Consiglio comunale non è riuscita ancora a far discutere e votare dall’aula la mozione che chiede di tutelare la pista dell’ippodromo La Maura e dunque dire un secco no all’ipotesi di realizzare in quell’area il nuovo stadio del Milan. Ieri pomeriggio un gruppo di consiglieri di centrosinistra – Fedrighini e Orso della lista Sala, Monguzzi dei Verdi, Vasile, D’Amico, e Romano del Pd – hanno presentato in Consiglio la richiesta di discutere subito la mozione in difesa della Maura. Fedrighini parla di "una delibera che chiede al Comune di avviare, insieme al Parco Sud, un Piano di maggiore tutela delle aree verdi ippiche dell’Ovest Milano. Il regolamento prevede che la richiesta di discutere e votare questa proposta debba essere approvata dal voto di 23 dei consiglieri". Niente da fare. "In aula c’è stato un colpo di scena – continua il consigliere ambientalista –. La maggior parte dei consiglieri, purtroppo di maggioranza, ha votato contro la possibilità di discutere la mozione. Un pessimo segnale. Ripresenteremo, fino allo sfinimento, la richiesta di votare il documento".

Il Pd ha stoppato la votazione perché ha un accordo con il sindaco Giuseppe Sala: entro il 15 giugno il primo cittadino incontrerà i capigruppo di maggioranza e opposizione per fare il punto sul futuro dello stadio. Fino ad allora, il caso San Siro resterà congelato.

M.Min.