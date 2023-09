San Siro, accoltellato in strada: grave giovane egiziano

Milano – L'aggressione vicino alla fermata dell'autobus, all'angolo tra viale Aretusa e via Rembrandt. Il ferito, colpito al volto e alla spalla, è riuscito a camminare fino in via Civitali: lì, davanti all'ingresso del palazzo al civico 19, alcuni passanti lo hanno visto sanguinante e hanno chiamato il 112.

L’aggressione

Il raid è avvenuto qualche minuto prima delle 18.30 in zona San Siro: l'accoltellato, un egiziano di 25 anni di cui però non si conoscono ancora le generalità e l'età precisa, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo; è sempre rimasto cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini

Il ferito è riuscito a parlare con gli agenti delle Volanti, nonostante fatichi a esprimersi in italiano: sembra che abbia detto ai poliziotti che ad aggredirlo sarebbe stata una persona che lui conosce, anche se non sono ancora noti i motivi del blitz a mano armata. Gli investigatori della Questura sono ancora sul posto, a caccia di informazioni che possano portare all'identificazione dell'aggressore in breve tempo.