San Raffale e Acciaitubi: patto per la ricerca

Nasce all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano un dottorato triennale in Gastroenterologia ed Endoscopia per la ricerca

finanziato da Acciaitubi Spa, tra i più importanti produttori italiani di tubi saldati. “Unveiling the impact of advanced combination therapy (Act) on differential gene expression: new insights for the rational use of Act in the treatment of inflammatory bowel disease”: il titolo. "Le attuali terapie per il trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, presentano dei limiti di efficacia, che rendono necessaria la definizione di nuove strategie", spiega il professor Silvio Danese, ordinario di Gastroenterologia e primario di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva al San Raffaele. Questo studio si pone un obiettivo molto concreto: "Aiutare i medici a scegliere la combinazione di terapie Act più adatta, basandosi sui cambiamenti genetici e sulle caratteristiche individuali del paziente". "Al centro del nostro progetto di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa ci sono le persone – sottolinea Marco Berera, Ceo di Acciaitubi –. Anche il nostro impegno per l’ambiente, l’attenzione all’ottimizzazione dei processi produttivi e l’utilizzo di acciaio green hanno come obiettivo finale il benessere delle persone e sono orientati al futuro. E guardare al futuro significa per noi anche avere a cuore la ricerca scientifica, che consente di intervenire per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone".