San Marino prenota Eurovision Song Contest. In lizza Marcella, Jalisse e (forse) Bertè

Archiviato Sanremo, è già tempo di Eurovision Song Contest. E ieri San Marino ha presentato il suo a Milano. Il rappresentante del Titano all’ESC di Malmö affiorerà sabato dallo show condotto al teatro Nuovo di Dogana della Serenissima Repubblica dalla coppia Fabrizio Biggio - Melissa Greta Marchetto in diretta su San Marino Rtv. Ospiti della serata, Riccardo Cocciante, Mogol, Al Bano. A contendersi il passaporto biancoazzurro per Malmö ci sono 8 emergenti designati dalle semifinali e otto “big” a cui questa terza edizione di “Una voce per San Marino” ha deciso di dare la wild card per accedere alla sfida conclusiva. Gente come gl’inglesi Aime Atkinson e Aaron Sibley, i redivivi Jalisse (nella foto), La Rua, Marcella Bella, Pago, e un super-trio che affianca Corona, Ice Mc, Wlady (con cameo di Dj Jad). Ma il nome sulla bocca di tutti è quello di Loredana Bertè, che potrebbe staccare al Teatro Nuovo Dogana quel biglietto per la Svezia che gli è stato negato dal Festival di Sanremo. "Stiamo capendo assieme al suo staff se i tanti impegni le permetteranno di essere l’ottavo big in gara", dicono gli organizzatori, che hanno ottenuto il sì di un’altra aspirante concorrente del Regno Unito, Dana Gillespie, vincitrice del contest Casperaki per intelligenza artificiale. An.Spi.