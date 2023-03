San Giuseppe: per il secolo si torna al 100%

La Fiera di San Giuseppe compie 100 anni e "torna al 100%". Gioca sulla cifra tonda Cernusco che ha organizzato una "rentrée" in grande stile dopo tre edizioni sotto tono per via del virus, tutta declinata sull’amarcord, radici contadine che la città più chic della Martesana non ha scordato e che è una "vetrina insostituibile" per gli oltre 300 negozi del Naviglio, per le associazioni e per le attrazioni che il 19 marzo hanno sempre richiamato entro le mura il pubblico delle grandi occasioni. Il programma spazia e accontenta tutti, ci saranno 120 bancarelle, 60 giochi da luna park e importanti appuntamenti culturali, come le imperdibili visite guidate alle stanze restaurate di Villa Alari, il complesso settecentesco biglietto da visita della comunità. Ma sarà anche l’occasione per presentare il neonato distretto del commercio, la nuova cabina di regia che chiederà fondi alla Regione per creare eventi e ammodernare le attività in un’ottica di rilancio che tiene vivo il tessuto urbano. Ad aprire la kermesse sarà il libro "Martesana: ieri, oggi e… domani" in Filanda, a cura di Ecomuseo Martesana (13 marzo), giovedì 16 sarà la volta della cerimonia di consegna del Gelso d’oro, l’onorificenza civica, alle 21 alla Casa delle arti, andrà a chi si è distinto nel campo del lavoro, dello sport, della cultura, del volontariato. Non mancherà il Giro delle 4 piazze nel pomeriggio di venerdì 17, gli hobbisti per tutta la giornata di domenica 19, insieme all’esposizione dei pittori, la sfilata della banda, l’amministrazione in piazza. Come ogni anno si terrà il Concorso vetrine, che avrà come tema "Pagine e scatti di storia". Rievocazione storica il 18 e il 19: piazza Unità d’Italia si trasformerà in un’enorme aia, con riproduzione di cascine, animali, figuranti in abiti della tradizione e una fattoria didattica. Barbara Calderola