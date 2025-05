Cascina dei Poveri. Grandi pulizie con i volontari

Dopo “Bimbinfesta”, la festa delle famiglie con giochi di strada e merende svoltasi ieri, oggi la Cascina dei Poveri è di nuovo protagonista grazie all’impegno dell’associazione Riabitare: per la Giornata del Verde pulito, iniziativa di volontariato organizzata dalla Regione, inserita nell’Agenda verde del comune, in collaborazione con Plastic Free si ripulirà l’area dai rifiuti. Ogni volontario dovrà portare con sé guanti, cappello, pettorina di riconoscimento e tutto ciò che serve per lavorare in sicurezza e con spirito collaborativo. L’appuntamento è alle 9,45, poi il via alle “operazioni” di pulizia, intorno alla Cascina, da qualche anno al centro dell’impegno dell’associazione Riabitare che mira a salvarne la storia e valorizzarla.