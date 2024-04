San Giuliano svelata in 200 fotografie. Dagli Anni ’20 al boom e al cemento

A partire dagli anni ’20, la storia della città raccontata in oltre 200 fotografie. Inaugurata ieri, sarà visitabile fino a sabato (ad eccezione del 25 aprile) la mostra "San Giuliano…ieri. Gente, cascine, lavori nei campi e ricordi", allestita nel Centro anziani di piazza Vittoria a cura dell’associazione San Giuliano nel Cuore. Dalla vita nei casolari fino alle urbanizzazioni degli anni ’60 e ’70, l’excursus visivo ripercorre le trasformazioni subìte dal territorio nell’ultimo secolo, dando l’idea di come siano cambiate sia l’urbanistica che il tessuto sociale. Il materiale in esposizione proviene dall’archivio personale di Stefano Sportelli, ex insegnante e dirigente scolastico, appassionato di storia locale, presidente di San Giuliano nel Cuore. "Fu mio suocero a trasmettermi l’amore per la storia locale: io ho raccolto il suo testimone", spiega Sportelli, che ha già all’attivo numerose mostre e pubblicazioni dedicate a San Giuliano. "Con un pizzico di nostalgia per il tempo che fu – prosegue – questa iniziativa rappresenta un amarcord per i meno giovani e, per le nuove generazioni, un’occasione per conoscere il passato e le tradizioni della città. Un collante tra le generazioni, nella consapevolezza che la storia è un patrimonio comune e prezioso, da conservare e riscoprire". Patrocinata dal Comune, la mostra è visitabile negli orari di apertura del Centro anziani. A.Z.