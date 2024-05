San Giuliano Milanese, incendio sul tetto di una villetta: vigili del fuoco in azione

San Giuliano Milanese (Milano), 26 maggio 2024 – Un incendio è divampato, questa mattina, in una villetta a due piani, in via privata Tito Speri a San Giuliano Milanese.

Stando alle prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite – per cause ancora da accertare – sul tetto dell’abitazione ricoperto da pannelli fotovoltaici di circa 100 mq.

Incendio in una villetta a San Giuliano Milanese

Sul posto sono subito intervenuti 6 mezzi del Comando di via Messina che, dopo aver spento il rogo, si sono occupati di bonificare l'area con la messa in sicurezza dell'edificio. Presente anche il personale del 118, ma non si registrano feriti o intossicati. E i Carabinieri della stazione di San Giuliano Milanese per tutti i rilievi del caso.