San Giuliano è più green. Grazie ai kit personalizzati la differenziata s’impenna

Coi kit personalizzati per la raccolta dei rifiuti, balzo in avanti per la differenziata di San Giuliano, che dal 2022 al 2023 ha ottenuto un incremento di 4,5 punti percentuali, passando dal 70,56% al 75,14%. Si tratta del miglior risultato, in termini di aumento percentuale, realizzato nel Sud Milano. In attesa di elaborare e rendere noti i dati del 2024, il Comune invita a proseguire su questa strada.

"L’introduzione dei nuovi kit ha da subito prodotto risultati positivi - rimarca l’assessore all’Ecologia, Alfio Catania -. Per proseguire questo trend, occorre che ogni cittadino faccia la propria parte. Per questo, invito tutte le utenze, che ancora non hanno provveduto al ritiro della nuova dotazione, a recarsi all’Ecosportello di via Tolstoj 59, certo che il rispetto nelle nuove modalità di raccolta possa portare benefici per tutti, per i sangiulianesi e per l’ambiente in cui viviamo". Il ritiro dei kit è possibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 12 alle 18. Anche Amsa, gestore dell’igiene urbana a San Giuliano, sta sollecitando chi ancora non lo ha fatto ad allinearsi alle nuove modalità.

Uno sguardo agli altri comuni del Sud Milano. Secondo i dati Ispra 2023 (gli ultimi disponibili), a Colturano la quota di raccolta differenziata è dell’88,4%, a Cerro al Lambro dell’86,20% e a Carpiano dell’84,08%. Le realtà meno popolose, dunque, guidano la classifica dei paesi ricicloni. Fa eccezione Tribiano, dove nel 2023 la differenziata si è fermata al 55,87% (un dato comunque in miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente). Dal canto suo, Melegnano sta per andare ad infoltire i comuni, dov’è in uso l’Ecuosacco di Cem Ambiente, col contenitore rosso per il secco e quello giallo per il multipak. Per informare cittadini e aziende delle novità in arrivo, sono in programma alcune assemblee pubbliche nella sala consiliare del Comune. Duplice appuntamento il 16 gennaio: alle 17.30 per le utenze non domestiche e alle 21 per quelle domestiche. Si replica il 23 gennaio, alle 21, nuovamente per i privati. Al pubblico verranno illustrate le nuove modalità di raccolta, che scatteranno dal 1° febbraio. Si spiegherà inoltre dov’è possibile procurarsi i sacchetti.