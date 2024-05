San Giuliano città per giovani “Indice di invecchiamento“ tra i più bassi del Sud Milano

Pur con un tasso d’invecchiamento in progressiva crescita, San Giuliano si conferma una delle città più giovani del Sud Milano. Lo rivela il raffronto coi Comuni del circondario. La realtà con l’indice di vecchiaia più basso (ossia il numero di anziani ogni cento giovani) è Locate Triulzi, con un dato di 132,5. Seguono – più o meno a pari merito – Mediglia e San Giuliano, la prima con un indice del 135,5, la seconda con 135,6. Sul versante opposto, la realtà meno giovane è Opera, con un indice di vecchiaia di 197,3; poi ci sono San Donato (187,4) e Melegnano (163). San Giuliano, dove la fascia di età più rappresentata è quella tra i 45 e i 49 anni, si conferma inoltre una realtà multietnica, con gli stranieri che rappresentano quasi il 20% dei 39.435 abitanti: Egitto, Filippine ed Ecuador le nazionalità più rappresentate. Il tessuto sociale e scolastico riflette questa miscela di culture e tradizioni.

Positivo il saldo migratorio, ossia la differenza tra chi ha lasciato San Giuliano per altri Comuni e chi invece l’ha scelta come contesto di residenza: i nuovi iscritti all’anagrafe sono 1.655, contro 1.544 cancellazioni. Negativo invece, di 42 unità, quello demografico: nel corso dell’anno i nuovi nati sono stati 287, i morti 329. Il quartiere più popoloso è il centro storico, seguito da Zivido e Borgo Est. "Anche la nostra città risente di fenomeni più generali, come l’aumento del numero degli anziani – commenta Daniele Castelgrande, assessore ai servizi demografici di San Giuliano –. Per questo è importante cercare di potenziare i servizi, con un occhio alle varie fasce di età. Se da un lato è in corso, da parte di un operatore privato, la costruzione di una Rsa, dall’altro è in programma la realizzazione di una nuova piscina per ampliare l’offerta sportiva e del tempo libero. Si sta ponendo attenzione anche alla progressiva informatizzazione dei servizi comunali, a partire dalle pratiche anagrafiche".