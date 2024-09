San Donato, risse tra clienti e buttafuori: chiusa la discoteca Pura Vida

San Donato Milanese – I Carabinieri di San Donato Milanese hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, deciso dal questore Bruno Megale, al titolare della discoteca Pura Vida di piazzale Stazione dopo che, tra il dicembre 2023 e l'agosto scorso, i militari dell’Arma sono intervenuti diverse volte per colluttazioni tra alcuni avventori e personale addetto alla sicurezza. In particolare lo scorso maggio i Carabinieri hanno identificato due persone che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che presentavano evidenti segni di percosse su tutto il corpo. I due, dopo che gli addetti alla sicurezza della discoteca li avevano invitati ad allontanarsi mentre erano all’esterno del locale, hanno lanciato delle bottiglie di vetro verso gli stessi che hanno reagito sia aggredendoli con calci e pugni sia sparando colpi da una pistola ad aria compressa. I due clienti, una volta allontanatisi, sono stati raggiunti prima da un gruppo di persone che li avrebbero aggrediti e poi, all’interno del parcheggio del locale, nuovamente dagli addetti alla sicurezza riportando lesioni giudicate guaribili in 7 e 15 giorni.

Ad agosto scorso, inoltre, i militari della Stazione di San Donato Milanese hanno trovato, all’esterno del locale, un minore quasi privo di conoscenza che era stato poco prima aggredito da un gruppo di 3/4 ragazzi che lo avevano colpito alla testa con calci e pugni che avevano causato lesioni guaribili in 10 giorni.