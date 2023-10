San Donato, nutrie nel cortile della materna: bimbi costretti nelle aule. Incontro in vista col Comune

San Donato Milanese (Milano) – Dalle nutrie nel cortile della scuola materna "Arcobaleno", a San Donato, fino ai conigli che sono di casa al cimitero di Melegnano, dove scavano cunicoli e minano la stabilità delle tombe. A volte quella con gli animali selvatici è una convivenza difficile e gli interventi di contenimento messi in atto dagli enti preposti non sempre si rivelano efficaci.

A San Donato, a giorni un incontro fra il Comune, il preside e i genitori della scuola cercherà di fare il punto sulla presenza di una colonia di nutrie nel giardino dell’ "Arcobaleno", dove "il problema si trascina dal 2019 ed è diventato via via più corposo dopo che i primi esemplari si sono evidentemente riprodotti in gran numero - spiega il dirigente scolastico Fabio Favento -. Sono stati eseguiti degli interventi di cattura, ma non è stato sufficiente: serve una bonifica, che tuttavia non spetta alla scuola eseguire. Sarebbe utile, inoltre, mettere una recinzione lungo il perimetro dell’edificio". In attesa di un riscontro da parte di Regione, Ats e Città Metropolitana, il Comune ha assicurato che verrà eseguita una puntuale pulizia delle deiezioni, in modo che il cortile della scuola, oggi in gran parte interdetto ai bambini per motivi igienici, possa finalmente tornare praticabile.

Un problema analogo , legato alla presenza di nutrie all’esterno della scuola, si riscontra alla primaria sandonatese Martin Luther King, a sua volta con sede in via Di Vittorio.

Anche a Melegnano si trascina da anni la questione dei conigli selvatici al cimitero, dove una colonia di questi animali scava tane e compromette la stabilità del terreno. Alcune sepolture sono state danneggiate. Presenti nelle campagne lì attorno, i conigli si spingono fin nel camposanto, lasciando tracce del loro passaggio. Anche in questo caso, si aspettano azioni da parte di Città Metropolitana.