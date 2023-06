San Donato Milanese, il Sindaco Squeri conferma i contatti con il Milan per uno stadio

Il futuro stadio del Milan sorgerà a San Donato? In una lettera aperta ai cittadini, il sindaco Francesco Squeri conferma i contatti in corso con la società rossonera e precisa che il Comune si è reso "disponibile ad aprire un tavolo per la valutazione del progetto solo quando la proposta si concretizzerà, corredata dalla relativa documentazione". Intanto, 13 tra partiti e associazioni contrari all’ipotesi stadio si sono dati appuntamento sabato, alle 10, davanti al Comune: durante la manifestazione verrà annunciata la nascita di un comitato per il “no“ all’impianto. Questi gli sviluppi di una vicenda che da mesi infiamma il dibattito pubblico, con l’ipotesi San Donato destinata a riprendere quota, visto che la Giunta Sala non sembra ancora aver trovato la quadra.

Intanto il Milan ha raggiunto un accordo, non vincolante, con l’operatore Sport Life City per innestarsi nell’iter urbanistico già in essere sull’area San Francesco a San Donato, dov’è prevista l’edificazione di 108mila metri quadrati a vocazione sportiva. "Nelle scorse settimane – conferma Squeri – è giunta all’amministrazione comunale, da parte dell’operatore di Sport Life City, la richiesta di valutare un progetto alternativo che, senza modificare le quantità edificabili già previste, prevede la costruzione dello stadio del Milan. Sono consapevole che l’ipotesi di un impianto di quelle dimensioni comporta rilevanti ricadute in termini di infrastrutture viabilistiche, trasporto e ambiente. Ciò richiederà da parte nostra, fin dalla fase preliminare, il coinvolgimento di enti come Regione, Città Metropolitana, Autostrade, Fs, MM, Comune di Milano e Comuni limitrofi a San Donato, oltre ad Arpa e Parco Agricolo Sud Milano". A.Z.